La reina Isabel II lanza su propia línea de cervezas

La reina Isabel II ya tiene su propia línea de cervezas. Sandringham Estate anunció en Twitter que la monarca ha desarrollado su propia gama de esta bebida: una Pale Ale India y una amarga elaboradas con plantas de su finca en Norfolk.

“Estamos pensando en el Día del Padre y qué mejor manera de celebrarlo que con una de nuestras nuevas Sandringham Beers. Sandringham Estate ha desarrollado una IPA y una amarga a partir de Laurette Barley orgánica cultivada en la finca más amplia y está disponible para comprar ahora en Sandringham Shop”, dice la publicación que anuncia el lanzamiento.

