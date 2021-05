Meghan Markle es acusada de plagio por su libro infantil ‘The Bench’

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, se encuentra en medio de otra polémica, esta vez por el libro que escribió después de que los críticos, junto con usuarios de las redes sociales, la atacaran y señalaran que ya hay otro libro similar en los estantes.

Varios fueron los internautas que se quejaron en Twitter de que el libro, titulado “The Bench”, no solo compartía un título parecido al libro ‘The boy on the bench’, publicado en el año 2018, de la autora británica Corrine Averiss, sino también dentro de la trama hay varias ‘coincidencias’.

“¡Espero que la autora a la que estafó la demande, el descaro de esta mujer! ‘The Boy on the Bench’ de Corrinne Averiss”, “Antes de que te quedes sin dinero y gastes dinero en el libro de la esposa de Harry, lee ‘The Boy on the Bench’ de Corrinne Averiss y Gabriel Alborozo. El original”, “Plagiado descaradamente. No creo que todo esto sea su propio pensamiento”, dicen algunos tuits.

Sin embargo, fue la misma escritora Averiss quien publicó en su cuenta oficial de Twitter que no veía similitudes entre las obras y que no se trataba de la misma historia ni del mismo tema.

“Al leer la descripción y el extracto publicado del nuevo libro de la duquesa, esta no es la misma historia ni el mismo tema que El niño en el banco. No veo similitudes”, escribió.

Reading the description and published excerpt of the Duchess’s new book, this is not the same story or the same theme as The Boy on the Bench. I don’t see any similarities.

— Corrinne Averiss (@CorrinneAveriss) May 5, 2021