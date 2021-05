Senado de Nueva York quiere prohibir venta de mascotas en tiendas y considerar su “custodia” en los divorcios

El Senado estatal de Nueva York aprobó una legislación bipartidista que busca prohibir que las tiendas de mascotas vendan perros, gatos y conejos.

El ordenamiento entraría en vigor un año después de convertirse en ley. El promotor del texto, el senador (D) Mike Gianaris, dice que busca cortar lo que él llama la “fábrica de cachorros”. “No deberíamos tratar a los animales como si fueran una mercancía, como si fueran una lata de sopa que sacamos de la estantería del supermercado para comprar”, señaló.

Algunas otras medidas aprobadas en el Senado ayer aclaran la definición de lo que se considera “crueldad animal agravada”, requieren que una propiedad abandonada sea inspeccionada en busca de animales y exige que los tribunales consideren el mejor interés de una mascota cuando pertenecen a una pareja que se divorcia.

Una investigación encubierta realizada por “The Humane Society of USA” el año pasado encontró que muchas tiendas de mascotas de Nueva York obtenían cachorros de criadores que proporcionaban malas condiciones, acotó Pix11.

Si bien la legislación impide que las tiendas vendan las mascotas, sí les permitirá trabajar con organizaciones de rescate de animales para que estén disponibles para adopción. Y las personas también podrían comprar animales domésticos directamente de criadores responsables.

El proyecto de ley fue aprobado en el Senado el año pasado, pero no llegó al piso en la Asamblea. Este año, los defensores buscan un resultado diferente. “Estamos viendo algunos avances en la Asamblea este año. Con suerte, lo conseguiremos antes de que termine la sesión”, comentó Gianaris.

Libby Post, de la Federación de Protección Animal del estado de Nueva York (NYSAPF), apoya el proyecto de ley, destacando que los pagos por trámites de adopción van directamente a los refugios o centros de rescate y que la práctica brinda tráfico peatonal para que las tiendas continúen beneficiándose de las ventas de productos para animales.

BREAKING‼️ #NY Senate just passed a bill to end the #puppymillpipeline! Thank you @SenGianaris for spearheading the passage of the Puppy Mill Pipeline Bill. We look forward to working with Assemblymember @LindaBRosenthal to move it forward in the Assembly! pic.twitter.com/cOvERih3bS

— ASPCA (@ASPCA) May 5, 2021