¡Tragedia en el deporte universitario! Encontraron muerto a Jake Ehlinger, linebacker de Texas y hermano de Sam, elegido en el Draft de la NFL

La desgracia volvió a manifestar en el deporte universitario de Estados Unidos. La policía de Austin, Texas, encontró sin vida a Jake Ehlinger, linebacker de la Universidad de Texas y hermano de Sam Ehlinger, jugador que fue elegido hace cinco días por los Indianápolis Colts en el Draft de la NFL.

Ehlinger tenía 20 años y fue conseguido muerto poco después del mediodía de este jueves. La polícia de Austin recibió una llamada a las 12:18 p. m. que alertó el suceso. No especificaron cómo encontraron el cuerpo, pero mencionaron que su fallecimiento no es considerado sospechoso. A pesar de ello, no se han revelado detalles al respecto.

