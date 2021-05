¡Yankees intratable! cinco victorias en fila de la mano de un Stanton encendido

Giancarlo Stanton sigue encendido con el madero. El jardinero de los Yankees conectó un cuadrangular ante los envíos del venezolano Luis García y empujó cuatro carreras para aportar en la victoria de la novena neoyorquina ante los Astros de Houston 6-3.

Giancarlo Stanton home run! Dude is on another planet right now pic.twitter.com/wQJrusafIS

— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 6, 2021