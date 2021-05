Ex presidiarios podrán volver a votar en Nueva York: ley ya en efecto

Las personas que han salido de las cárceles de Nueva York ya podrán volver a votar, según la ley aprobada por la Asamblea Estatal y promulgada el martes por el gobernador Andrew Cuomo.

La ley restaura el derecho al voto de los delincuentes que ya cumplieron su condena, incluidos los liberados bajo supervisión comunitaria o libertad condicional. Desde la polémica reforma penal activada en enero 2020 y la pandemia, las cárceles de Nueva York han sido descongestionadas para evitar contagios, algo que algunos críticos han vinculado con impunidad y aumento en el crimen.

La Cámara y la Asamblea habían aprobado el proyecto de ley el 21 de abril. El congresista estatal (D) Daniel O’Donnell celebró la entrada en vigencia de la reforma que promovió. “Este es un gran día para la democracia”, tuiteó. “El estado Nueva York está liderando el camino al expandir el acceso al voto, corregir errores históricos y fortalecer las comunidades”.

Antes de la aprobación de la ley, las personas en libertad condicional y bajo supervisión comunitaria por delitos graves tenían que esperar meses o años para votar, hasta que terminase el plazo de la libertad condicional o finalizado la supervisión.

“En los últimos años, Nueva York ha sido un líder nacional en reformas electorales y de justicia penal, y la privación del derecho al voto por delitos graves es un vestigio de las restricciones de votación de la era (segregacionista) Jim Crow”, dijo Cuomo sobre la promulgación del proyecto de ley.

“Creo firmemente que restaurar el derecho al voto de las personas que han pagado su deuda con la sociedad fortalece nuestra democracia, promueve el reingreso exitoso a la comunidad y hace de Nueva York un lugar más seguro y más justo para vivir”, añadió.

La ley codifica una orden ejecutiva que Cuomo emitió en mayo de 2018 que, según su oficina, ha ayudado a más de 67,000 neoyorquinos a recuperar su derecho al voto.

Ahora que la legislación ha sido aprobada y los cambios son permanentes, se eliminarán las demoras administrativas y el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado (DOCCS) proporcionará información sobre el derecho al voto y el registro de electores en el mismo momento de la liberación de un preso, acotó Pix11.

