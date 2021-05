¡Increíble! Así es el lujoso yate de Tom Brady valorado en $6 millones de dólares

Tom Brady se compró un nuevo y lujoso yate modelo Wajer 77 valorado en $6 millones de dólares, un precio que triplica el valor de su primer bote.

“Disfruté de las aguas de Nueva Inglaterra, pero cuando nos mudamos a Tampa, con su hermosa bahía, me dije a mí mismo: ‘Necesito un bote’”, dijo Brady el día que compró su nuevo yate.

Por su parte, el director general de Wajer le prometió al jugador de los Tampa Bay Buccaneers que su nuevo yate le llegará para antes de año nuevo.

En dicho yate pueden viajar hasta 20 pasajeros e incluye una máster suite de cinco metros de ancho en el centro del barco, una junior suite con una cama doble y una cabina para invitados con una cama queen size y una individual.

Además el yate posee una cocina totalmente equipada y una sala de trabajo bajo la cubierta del mismo, todo construido en madera.

We saw Tom Brady's $2 million yacht during the SBLV parade, now he's set to upgrade to the $6 million Wajer 77 🛥

➖ Accommodations up to 9, 2 crew

➖ Up to 20 passengers

➖ Water-cooled temperature system

➖ Top speed of 43 mph

(h/t @Forbes, @WajerYachts) pic.twitter.com/JdtgGHMwIX

— Front Office Sports (@FOS) May 3, 2021