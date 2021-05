Kendall Jenner hace una triste y dolorosa confesión: “La ansiedad me ha llevado varias veces al hospital”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La modelo Kendall Jenner ha querido profundizar ahora en los contratiempos que ha venido sufriendo desde hace años a cuenta de esos ataques de pánico sobre los que ya se sinceró a principios de esta semana, asegurando por ejemplo que solían sobrevenirle por la noche y en aquellos momentos en los que se sentía más vulnerable.

La también estrella televisiva aseguraba entonces que se disponía a estrenar una serie documental de cuatro episodios, en colaboración con la revista Vogue, precisamente para dar a conocer públicamente su experiencia y, con suerte, ayudar a otras personas que padecen lo mismo que ella y que necesitan de referentes para lidiar mejor con la situación. En su programa debut, la hermanastra de Kim Kardashian ha revelado directamente que sus problemas de ansiedad, ligados además a su hipocondría, le han llevado en más de una ocasión a ser trasladada de urgencia al hospital.

“Ha habido ocasiones en las que he tenido que ir de urgencia al hospital porque pensaba que me estaba fallando el corazón, no podía respirar y necesitaba que alguien me ayudara. En otros momentos sentía directamente que me moría”, ha explicado en un momento de la conversación que, a ese respecto, mantiene con la reputada psicóloga clínica Ramani Durvasula, en la que también ha tratado el impacto específico que, para su condición, se desprende de la actual crisis sanitaria del coronavirus.

“Llegó un punto en el que me sentía abrumada, muy fatigada por culpa del trabajo. Siempre estaba rodeada de gente y necesitaba urgentemente estar sola. Y ahora hemos llegado a ese nivel de aislamiento que, cuando las cosas han empezado a reabrirse poco a poco, me entraba ansiedad solo de pensar en la posibilidad de salir a cenar por ahí o de ver a más amigos de los que he tenido cerca durante la pandemia“, ha manifestado la también hermana de la empresaria Kylie Jenner.

