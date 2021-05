¡Rotundo rechazo! Falcao se plantó en contra de las agresiones en las manifestaciones de Colombia

El futbolista colombiano, Radamel Falcao García, no se hizo de la vista gorda ante los sucesos que están ocurriendo en su país. Tras casi una semana de manifestaciones y de agresiones policiales en contra de los ciudadanos protestantes, el futbolista del Galatasaray emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que promovió que cesara la violencia en Colombia y que se “respete el derecho a la manifestación pacífica”.

“Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a la NO VIOLENCIA y pido se valore y respete el derecho a la manifestación pacífica”, expresó a través de sus redes oficiales como respuesta a los graves actos de violencia que se están generando en el país sudamericano.

“Hago un llamado a la comunidad internacional para que observe la delicada situación social, política y de salud pública en mi país”, expresó el experimentado delantero. “Pido a todos los creyentes a que se unan en oración por Colombia, por justicia, entendimiento, sabiduría, misericordia y templanza para que sepamos que hacer en estos momentos delicados. Mi corazón con toda Colombia”, agregó.

Ya van nueve días de manifestaciones en contra del gobierno de Iván Duque. Hasta los momentos, las protestas han generado 24 muertos y cientos de heridos. Tras una semana de movilizaciones, El consejero presidencial, Miguel Ceballos, expresó que el Gobierno habría cedido al diálogo y aceptó reunirse con miembros de los protestantes para llegar a un acuerdo. Sin embargo, la ola de violencia se desató sin contemplación alguna generando 24 fallecidos (23 manifestantes y un policía), además de 800 lesionados y 89 personas desaparecidas.

Death toll rises to 24 since start of Colombia’s national strike over tax reform proposal, ombudsman says; talks with protest organizers, government set for Monday https://t.co/BE0b5BFSOD

— Factal News (@factal) May 5, 2021