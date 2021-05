El golpe de Canelo Álvarez que le “quebró el pómulo” y le hizo guardar la lengua a Billy Joe Saunders

El triunfo de Saúl “Canelo” Álvarez sobre Billy Joe Saunders la noche del sábado en Dallas, aunque esperado por todos, tuvo una dosis de sorpresa por la manera en que fue logrado, cuando el peleador británico vivía sus mejores rounds de la pelea.

Canelo se impuso a Saunders por nocaut técnico luego que éste ya no salió para el round 9, con lo que el mexicano le quitó el cetro de peso supermediano de la OMB para sumar ahora tres de los cuatro cinturones de la división.

Saunders se había animado dominando al menos dos de los tres rounds previos, pero en el octavo asalto sufrió un golpe demoledor.

Canelo había intentado el uppercut en varias ocasiones sin tanto éxito, pero siguió “cazándolo” y esta vez el impacto fue contundente sobre la región del ojo derecho de Saunders, quien sobrevivió el resto del asalto mientras Álvarez empezaba a festejar con los fans sabiendo que había lastimado a su rival.

El mexicano explicó tras la pelea que al término de ese round 8 llegó a la esquina y que le dijo a su entrenador que le había roto el pómulo a Saunders y que ya no iba a continuar. No se equivocó.

According to Eddie Hearn, Billy Joe Saunders busted his eye socket and his trainer refused to let him go back out. pic.twitter.com/72eH1e4tCC

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021