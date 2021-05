¡Héroe! Ex-jugador de la NFL salvó la vida de un hombre que estaba atrapado en un vehículo en llamas

El ex ala defensiva de la NFL, Brandon Bair, salvó la vida de un hombre que se encontraba atrapado en un auto en llama que había sido golpeado por un tren. El hecho ocurrió en Idaho, y fue reportado por East Idaho News.

Bair, quien disputó 21 juegos con los Philadelphia Eagles entre 2014 y 2015, contó que conducía sobre la autopista 20 en St. Anthony, Idaho, cuando vio a un tren impactar con una camioneta. El auto empezó a incendiarse luego del choque, a la vez que Bair llamó al 911. Afortunadamente escuchó una voz dentro del vehículo, lo que lo llevó a acercarse para auxiliar de inmediato.

El ex-jugador de 36 años señaló que no dudó en ir a ayudar porque sabía que el hombre necesitaba ayuda. Se acercó y logró desabrochar el cinturón de seguridad desde la ventana. Bair dijo que metió la mitad del cuerpo al vehículo accidentando para ayudar a sacar a Steven Jenson por una ventana trasera entre el asiento del pasajero y el asiento del piloto.

Former Eagle Brandon Bair pulled a trapped man out of a flaming semi-truck that had crashed into a train in Idaho earlier this week. https://t.co/5k4mTqvkzC

