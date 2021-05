¡Volvió el rey de la MLS! Venezolano Josef Martínez marcó un golazo tras 581 días de sequía en liga por lesión

En apenas su cuarta titularidad (ocho juegos) tras regresar de una lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo apartado de las canchas durante más de una año, el venezolano Josef Martínez volvió a sacudir las redes de la MLS con un golazo en el empate a un gol de su equipo, el Atlanta United, ante el Inter Miami.

Martínez recibió de espaldas, realizó un control orientado para acomodarse y sacó un zurdazo que no pudo ser atajado por el arquero John McCarthy.

Josef Martinez scores his first MLS goal since October 6, 2019, having torn his cruciate ligament on the first day of last season.

He’s back now ⚽️

(🎥: @MLS)pic.twitter.com/b3r4iSPktP

