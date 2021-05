Así fue la relación entre Luis Miguel y Frank Sinatra

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luis Miguel, la serie sigue en los primeros puestos del ranking de Netflix desde que se estrenó la segunda temporada. La vida del ídolo mexicano captura la atención de la audiencia y en cada nuevo episodio se recuerda alguno de los momentos más importantes de su carrera. El dueto con Frank Sinatra no podía faltar en esta entrega, y pone en escena un suceso histórico: admiración mutua y rumores sobre cómo se conocieron definen la relación que unió a los cantantes.

Alerta de spoilers

Queda activada la alarma para quienes todavía no vieron el quinto capítulo, ya que aborda el inolvidable encuentro entre “La Voz” y “El Sol” de México. Demás está decir que en todo momento destacan que Sinatra era el gran ídolo del joven artista, y soñaba con cantar junto a él alguna vez en su vida.

Tal como muestran en el episodio, la ocasión llegó en la década del 90, cuando el icónico cantante buscaba a un intérprete latinoamericano para la segunda edición de su disco de colaboraciones, Duets II. En la serie retratan a un Sinatra de carácter fuerte que toma por sorpresa a Luis Miguel y lo hace “audicionar” en vivo en un club de jazz típico de la Gran Manzana.

“¿Sabes cantar o no? Ahí tienes un piano, ¿qué necesitas? ¿Toda una orquesta?”, cuestiona el cantante; frente a un joven artista que no se amilana y le responde: “No estaría aquí si no pudiera, señor”. Según desliza la ficción, luego de interpretar “Te extraño” habría convencido a Sinatra de formar parte del álbum de duetos publicado en 1994, donde cantaron juntos “Come Fly With Me”.

Por su dueto con Fran Sinatra, por seguir vigente en casi 40 años de carrera, por ser el artista más joven en ganar un Grammy y por muchas otras cosas es que Luis Miguel es el más grande. #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/hWZ8pSZO9b — Fernando (@iFRNDO) May 10, 2021

El cumpleaños de Frank Sinatra donde cantó Luis Miguel

Más allá de la suerte de “casting” que muestran en la trama, lo cierto es que el vínculo entre ambos traspasó la pantalla en más de una ocasión. El intérprete mexicano fue el único artista latinoamericano incluido en aquel disco, y un año más tarde quedó registrado otro momento histórico donde fueron nuevamente protagonistas.

El mexicano de 26 años recibió otro “mimo” por parte del legendario cantante: le llegó una invitación para el festejo del cumpleaños de Sinatra, en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Una vez más fue el único latinoamericano invitado, y dijo presente la noche del 25 de febrero de 1995 para celebrar los 80 años de su ídolo. Muchos renombrados artistas cantaron también aquella velada: Bob Dylan, Paula Abdul y Ray Charles, entre otros.

Luis Miguel incluso tomó la palabra unos minutos y dejó en claro la profunda admiración que sentía: “Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque tuve la oportunidad cuando era niño de escuchar todas las canciones de Frank Sinatra, y creo que aprendí inglés por ellas”. Antes de interpretar la canción que entonó en el disco y llevarse todos los aplausos, felicitó al cumpleañero, sentado en una mesa cercana.

“Quiero decir que años después tuve la oportunidad de cantar en un álbum suyo, que es Duets II, y eso fue un sueño hecho realidad, así que feliz cumpleaños, Frank, y muchas gracias”, expresó emocionado. También formó parte de la última canción de la noche, en la que los artistas invitados al cumpleaños cantaron juntos el clásico “New York, New York”, con el propio Sinatra sumándose en los instantes finales.

La carta de Frank Sinatra a Luis Miguel

Dos años después “El Sol” recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y según trascendió Sinatra le mandó una emotiva carta para felicitarlo por el logro cosechado. Aquellas líneas retratan su relación: “Querido Micki: durante años ha sido halagador escuchar a jóvenes cantantes hablar sobre el nuevo Frank Sinatra; fue aún mejor cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie”.

“Cuando nos conocimos en México y escuché realmente tu voz, me di cuenta que eras original y único. Un talento enorme y ‘no tan malo a la vista’”, bromeó el intérprete de “My Way”. Y cerró con un cálido saludo: “Felicitaciones por tu estrella, estoy seguro que se vienen muchas cosas mejores para ti. Con cariño, Frank”.