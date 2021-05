¡Histórica noche en Atlanta! Westbrook impone nuevo récord de triples-dobles en NBA

Russell Westbrook rompió el récord de triples-dobles en la NBA este lunes al consumar el número 182 de su carrera en el mejor baloncesto del mundo.

Brodie went for 28 points, 13 rebounds, and 21 assists on this history-making night in Atlanta! 1️⃣8️⃣2️⃣ #WizHawks | @russwest44 pic.twitter.com/hImdyKPwPB

Westbrook logró superar al exjugador Oscar Robertson en la derrota de los Wizards ante Atlanta Hawks. Pese al trago amargo por la caída, el base terminó el partido 28 puntos, 21 asistencias y 13 rebotes. Cabe destacar que el récord de Robertson fue establecido en marzo de1974, pero ahora la marca tiene nuevo dueño.

Allen Iverson escribió en su perfil de Twitter: “¡Acabo de ver cómo se hace historia! Russel Westbrook batió un récord que nadie pensó que batiría. Bien merecido!”.

Just watched history being made!!! Congratulations @russwest44 on breaking a record NO ONE thought would be broken. Well deserved, keep it up killa! #MindBlowing #Unreal #Unbelievable #VideoGameNumbers #MrTripleDouble pic.twitter.com/t4QBKOQeWN

