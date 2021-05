Un muerto en tiroteo en oficina de USCIS en Orlando

Al menos una persona murió en un tiroteo en una oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Orlando, Florida, este lunes.

La identidad del sospechoso no ha sido revelada, pero se indica que fue detenido tras el ataque ocurrido alrededor de las 10:15 a.m., según reportes locales

“Podemos confirmar que una persona sospechosa en esta investigación está bajo custodia del OPD”, indicó la autoridad. “Proporcionaremos más información en cuanto esté disponible”.

La situación se reporta bajo control, pero la Policía indicó que hay investigación en curso, pero no se indica si hay otras personas heridas.

“La OPD está investigando un tiroteo… Hay fuerte presencia policiaca en el área… pronto más información”, indicó la autoridad en Twitter.

El edifico de USCIS se encuentra en un complejo de varios inmuebles en el bloque 5400 del boulevard Semoran, al norte de la avenida Hoffner, se indicó.

UPDATE #2: We can confirm that a suspect in this investigation is now in OPD's custody. We will continue to provide you with more information as it becomes available.

— Orlando Police (@OrlandoPolice) May 10, 2021