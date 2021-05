Adolescente de 14 años acusado de matar a niña, su compañera de clases desaparecida en Florida

Aiden Fucci, adolescente de 14 años, fue arrestado después de que se encontrara el cuerpo de su compañera de clases Tristyn Bailey, una niña de 13 años desaparecida en el noreste de Florida.

Durante una conferencia de prensa ayer, los oficiales de la Oficina del Alguacil del condado St. Johns confirmaron que el cuerpo encontrado en un área boscosa la noche del domingo era el de Bailey, niña reportada como desaparecida ese mismo día.

Los agentes también anunciaron ayer que habían arrestado a Fucci y lo acusaron de asesinato en segundo grado. Según la oficina del alguacil, el sospechoso asistía a la misma escuela que Bailey.

“No voy a decir que fueron compañeros de clase, no lo hemos verificado”, dijo el lunes el alguacil del condado, Robert Hardwick. “Una vez más, tratando de respetar a la escuela a medida que atraviesan su proceso de duelo también”.

El sospechoso bajo custodia es la única persona que tiene que ver con la muerte de la niña de 13 años, según el alguacil Hardwick, acotó Pix11. “Les diré que éste es un proceso largo. Estamos en las primeras etapas”, agregó. “Creo que es importante que realmente hagamos saber que el sospechoso está detenido (…) No hay más amenazas para este caso en particular”.

Los agentes dijeron que se recibió una llamada al 911 alrededor de las 10 a.m. del domingo de la familia de Bailey, quien le dijo a la policía que la menor había sido vista por última vez el sábado por la noche. Poco después se emitió una alerta de niños desaparecidos en todo el estado.

Según los agentes, un residente que estaba buscando en su vecindario encontró el cuerpo de Bailey alrededor de las 6 p.m. del domingo y la identidad oficial fue revelada el lunes.

El alguacil Hardwick dijo que Bailey fue encontrada completamente vestida, pero no dio a conocer más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Her classmate, Aiden Fucci, 14, is charged with second-degree murder https://t.co/CwNFCAg7CM

13-year-old Tristyn Bailey went missing yesterday. Her body was found in a wooded area today.

🚨 MISSING CHILD 🚨

The St. Johns County Sheriff’s Office is currently seeking the whereabouts of a missing child who was reported missing earlier this morning by family.

The individual has been identified as Tristyn Bailey who is a 13 year old white female. (1/3) pic.twitter.com/krno3rvjfR

— SJSO (@SJSOPIO) May 9, 2021