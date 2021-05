Carolina Sandoval responde: “Ironía que algunos no te soporten por tu forma de ser y otros te amen por ser cómo eres”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carolina Sandoval sabe que tiene todo tipo de seguidores, desde aquellos que realmente disfrutan con ver todas sus ocurrencias y aceptan con agrado todas sus publicaciones, como también la siguen muchos que literalmente sólo están esperando algo que consideren escandaloso para señalarla y criticarla a letalidad.

Para sus haters la celebridad dejó estas palabras que además tomó de Nohelia Castro, editora de la revista People en Español. “Qué ironía que algunos no te soporten por tu forma de ser y otros te amen tanto por ser cómo eres”. Según la venezolana esta frase le vino como anillo al dedo.

Pero esta publicación de parte de Carolina Sandoval también la destacó hablando de su atuendo, el cual expone lo mucho que le gusta la moda y en donde obedece sus propios gustos. Sobre su atuendo dijo: “Frente a mi espejo viendo lo bien que me veo con este look …aunque no lo crean me arreglé en menos de 15 minutos”. Además este look es el que utilizó para conversar con María Celeste Arrará.

Pero Carolina también generó todo tipo de comentarios por una publicación previa. La foto que llegó a su Instagram se desprende de su programa “El Trasnocho con Caro”, en donde volvió a bañarse frente a sus fans. Ésta llegó a su manos gracias a una fan que le pidió la subiera, porque sabía que levantaría polvo entre sus famosas “lombrices digitales”, nombre que le ha dado a sus “haters”.

“Ay, qué pena con la visita, otra seguidora me envío esta foto que capturó de anoche en #eltrasnochoconcaro y me dijo que se la dedicara a nuestras #lombricesdigitales con cariño, y yo soy muy obediente”.

