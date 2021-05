Fernando Tatis Jr. dio positivo por COVID-19: es asintomático

Jayce Tingler, manager de los San Diego Padres, informó que Fernando Tatis Jr. fue puesto en la lista de lesionados debido a que dio positivo por COVID-19. El campocorto dominicano es asintómatico, se siente bien físicamente y guardará aislamiento en su hogar.

Due to health and safety protocols, the #Padres placed SS Fernando Tatis Jr. and INF/OFs Jurickson Profar and Jorge Mateo on the injured list today. The club will announce corresponding roster moves prior to tonight’s game at COL.

