Imparable: Vladimir Putin realizó ocho anotaciones en un partido de hockey sobre hielo [VIDEO]

El actual presidente de la Federación de Rusia y dirigente del partido conservador Rusia Unida, Vladimir Putin, se destacó anotando ocho tantos en un juego de hockey sobre hielo. El evento fue organizado por la Liga de Hockey de aficionados de la ciudad de Sochi. La liga fue creada en el año 2011 y reúne a grandes exatletas del hockey, empresarios y políticos rusos. No obstante, los flashes se los llevó el primer mandatario del país quién además tuvo una destacada participación.

Generalmente, Putin se suma con bastante frecuencia a estos eventos deportivos. Vladimir posee un cinturón negro en judo y siempre ha mostrado sus destrezas en organizaciones de este tipo. En cuanto a el hockey sobre hielo, el político no participaba en un evento de estas magnitudes desde el año 2019. Dos años después, el presidente ruso se volvió a colocar los patines para mostrar su talento sobre el hielo.

Fire on the ice…🔥❄

Russian President Vladimir Putin scored eight goals in an all-star ice hockey game in Sochi, which brings together former ice hockey stars, businessmen and Russian politicians. 🏒 pic.twitter.com/JFU263GJaU

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 11, 2021