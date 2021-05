Yankees podría darle salida a Gary Sánchez para traer a Anthony Rizzo

Los Yankees de Nueva York y los Cachorros de Chicago podrían necesitarse mutuamente en lo que sería un posible cambio entre ambos, en el cual se habla de que Anthony Rizzo llegue a la novena neoyorquina, mientras que Gary Sánchez haría lo propio para el combinado de Chicago.

Según Jon Giglio de NJ.com, Brian Cashman está viendo cómo sus Yankees necesitan un plus adicional si desean acceder a los playoffs esta temporada, y en tal sentido, verían a los Cubs como un posible aliado ya que si continúan con su mal andar, estrellas como Kris Bryant, Javier Báez y Anthony Rizzo saldrían del equipo ya que están en sus últimos años de contrato.

We have a new trade rumor floating around … and this possible deal between the Yankees and Cubs is wild.https://t.co/xfJqSlmtdG

— Yanks Go Yard (@YanksGoYardFS) May 10, 2021