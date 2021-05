Amigo cercano a Jennifer López afirma que la diva quiere darse una oportunidad con Ben Affleck

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ben Affleck fue quien le sugirió a Jennifer López que se fueran a Montana. Porque él tiene una propiedad por ahí, en donde podrían disfrutar de un tiempo a solas, sin que nadie los molestase. Un amigo muy cercano a la pareja ha revelado cómo pasó la “Diva del Bronx” esta escapada amorosa y dio breves detalles sobre cómo se siente la cantante y actriz.

“Jennifer la pasó muy bien. Está muy contenta con él y le gusta pasar tiempo a su lado”, le dijo el informante a la revista People en Español. Hay que recordar que hace semanas un amigo de JLo también contó que ella tenía meses sintiéndose desdichada con Alex Rodríguez, y es que según se cree los rumores de infidelidad del ex pelotero realmente la golpearon; ella creía haber encontrado al hombre de su vida, confiaba tanto en él que no sólo compró propiedades en conjunto sino que además inició trabajos empresariales con él.

Estos son los que aún los mantienen unidos, porque aunque dicen que están mejor como amigos, de momento no hay una “amistad” concreta entre ellos.

Es más, dicen que A Rod está muy molesto con Jennifer. El viajecito que ésta hizo con Affleck a Montana le ha sentado muy mal. Dicen que Alex está triste, y que le comunicó sus sentimientos a López, pero que ella ahora no está interesada en volver con él. Todo indica que ya en su corazón, al menos hoy, no queda amor para su ex, parece que lo único que busca es avanzar y olvidarlo.

El amigo de Jennifer López también le dijo a la revista que: “Ella quiere pasar tanto tiempo como sea posible con Ben para ver hacia dónde va esto”. Esta aseveración sólo puede significar una cosa, y es que la diva quiere darse una oportunidad con Ben Affleck. Contra esto parece que no hay nada que A Rod pueda hacer, porque si JLo ya se decidió por el ganador del Óscar -fan de los Red Sox- el ex pelotero de los Yankees ya no tiene chance para reconquistarla.

