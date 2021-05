Hispano causó incendio mortal en centro de drogas en Nueva York; un niño entre las víctimas

Edward García fue arrestado y acusado de asesinato e incendio provocado en relación con un incendio en El Bronx (NYC) en 2018 que mató a dos personas, incluido un niño de 14 años, dijo la policía.

García (47) fue arrestado el viernes y se ordenó que lo retuvieran sin fianza en su lectura de cargos esa noche en el Tribunal Penal de El Bronx, según muestran los documentos judiciales.

Las víctimas de García no eran los objetivos previstos, según la denuncia penal. El incendio fatal estalló alrededor de la 1:30 a.m. del 5 de marzo de 2018, en un apartamento de la planta baja en 2381 Hoffman Street, matando a dos residentes del segundo piso: Jordan Conte, de 14 años, y Roberto Archeval Cortez, de 41.

El adolescente fue hallado en la bañera, dijeron las autoridades en ese momento. También se encontró un acelerante en el piso de la cocina del apartamento donde comenzó el incendio, que según una fuente policial era frecuentado por consumidores de drogas.

El fuego se extendió rápidamente porque los residentes del primer piso dejaron una puerta abierta, según los bomberos. “El fuego salió al pasillo y se encontró con nuestros miembros justo en la puerta principal”, tuiteó entonces el subdirector del FDNY, Roger Sakowich.

Los bomberos rescataron a ocho personas de las llamas. Dos mujeres sufrieron quemaduras de tercer grado y dos bomberos también resultaron heridos, según documentos judiciales, citó New York Post.

The apartment door was open, fire got out into the hallway and met our members right at the front door. The stairway was involved in the fire. We had several people trapped on the second floor that were removed by our members –#FDNY Asst Chief Roger Sakowich pic.twitter.com/SRxLQBLynO

— FDNY (@FDNY) March 5, 2018