Inter de Miami podrá jugar partidos de local a su máxima capacidad

Gracias al efectivo proceso de vacunación contra el COVID-19 en el sur de Florida, el Inter de Miami CF anunció este martes que el Estadio DRV PNK podrá vendar boletos al máximo de su capacidad a partir del sábado 29 de mayo, día en que se enfrentan a DC United.

#DRVPNKStadium to operate at a full capacity starting May 29 with the D.C. United matchup. Find out all the details below: https://t.co/w342V0LC2X

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 11, 2021