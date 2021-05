Ni Messi, ni Cristiano: Conor McGregor encabeza la lista Forbes como el atleta mejor pagado del año

Conor McGregor sigue siendo “notorius”. Haciéndole honor a uno de sus apodos: el peleador irlandés, figura de la UFC, encabeza la lista Forbes como el atleta mejor pagado del mundo en el último año. $180 millones de dólares se embolsilló McGregor en el período comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y el 1 de mayo de 2021.

