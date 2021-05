Traición: Neymar le da la espalda a Messi por Cristiano Ronaldo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La novela en torno a Neymar y Messi parece haber tomado un rumbo totalmente inesperado. Muchas han sido las interrogantes en torno al reencuentro de estos dos futbolistas en un mismo equipo. Se hablaba de que ambos podían coincidir nuevamente el FC Barcelona o el París Saint-Germain. Sin embargo, no estaba en los planes de nadie que el futbolista brasileño declarara su preferencia por Cristiano Ronaldo, antes que a Messi. El jugador argumentó este deseo al querer vivir la experiencia de jugar con CR7.

El futbolista de la selección brasileña fue la imagen de la portada de la revista GQ Style. En las páginas del medio está plasmada una entrevista que le realizaron al jugador estandarte del PSG. Entre los temas, Neymar habló de su selección, sus complicaciones con las lesiones y su deseo de jugar con las estrella portuguesa, Cristiano Ronaldo.

“Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo“, expresó el brasileño en la entrevista. Sin duda alguna, esta apreciación reactiva la posibilidad de que CR7 llegue a Francia, ya que en los últimos días se hablaba que el equipo parisino tenía entre sus planes vender a Mbappé y con el dinero de la transacción traer a Ronaldo.

No está de más mencionar que esta entrevista fue difundida días después de que el futbolista brasileño concretara su renovación con el PSG hasta 2025. Su nuevo vínculo surgió en medio de rumores que lo acercaban al FC Barcelona y, específicamente, a Lionel Messi.

Ningún país como Brasil

El habilidoso futbolista explicó que en el país sudamericano se vive el fútbol de una manera particular. Neymar resaló la pasión que se desborda en su nación. “Los ingleses crearon el fútbol, pero Brasil es el país del fútbol. Todos juegan al fútbol cuando son jóvenes, ya sea que se conviertan en profesionales o simplemente jueguen con sus amigos, todos tienen esa pasión. Es algo emotivo para los brasileños”, aseguró.

Por otra parte, la figura brasileña recordó que se acerca la fecha de inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ante este evento, Neymar confesó su deseo de poder levantar la copa en el torneo. “Quiero ganar el Mundial. Este siempre ha sido el mayor sueño de mi carrera”.

Neymar le reza a la salud

Uno de los principales obstáculos que ha vivido la carrera del brasileño han sido las constantes lesiones que han adquirido protagonismo en su trayectoria. Bajo estas circunstancias, Neymar indicó su temor y rechazo sobre estos imprevistos. “La lesión es lo peor que le puede pasar en la carrera de un jugador. Odio cuando suceden estas cosas. La última vez que me lesioné pude recuperarme en casa con mi familia y amigos”, expresó.