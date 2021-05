Escándalo en el Congreso: ultraderechista persiguió a Alexandria Ocasio-Cortez y la provocó

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, una de las estrellas emergentes del Partido Demócrata de Estados Unidos, ha protagonizado un rifirrafe con la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene, vinculada al movimiento conspiratorio QAnon, que copó este jueves buena parte de la actualidad política en Washington.

El encontronazo, ocurrido el miércoles por la tarde, ha hecho que incluso la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, pidiera este jueves una investigación legislativa sobre “la agresión verbal” a Ocasio-Cortez.

Según dos periodistas del diario Washington Post que fueron testigos del incidente, Ocasio-Cortez salió del hemiciclo cuando Greene le gritó dos veces “¡Eh, Alexandria!”, en un intento de llamar la atención de la congresista de Nueva York.

Como Ocasio-Cortez no se paró, Greene aceleró el paso y le espetó a la política izquierdista que tenía creencias “socialistas radicales”. Además, le preguntó en tono desafiante por qué apoyaba al movimiento anarquista ANTIFA y a Black Lives Matter (las vidas negras importan), a los que tachó de grupos “terroristas”.

“No te importa la gente estadounidense. ¿Por qué apoyas a los terroristas y ANTIFA?”, dijo la congresista de Georgia.

Pelosi suggests House Ethics Committee should investigate Rep. Marjorie Taylor Greene for "verbal assault" and "abuse" of Rep. Alexandria Ocasio-Cortez in a confrontation outside House chamber: "This is beneath the dignity of a person serving in the Congress of the United States" pic.twitter.com/0X29i9Jdf7

— CBS News (@CBSNews) May 13, 2021