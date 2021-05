Esto respondió Lucía Méndez a la teoría de que Verónica Castro está enamorada de ella

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La rivalidad entre Verónica Castro y Lucía Méndez es uno de los temas más comentados dentro de la farándula y de nuevo dieron de qué hablar después de que una de ellas hablara sobre la posibilidad de un “enamoramiento” por parte de una hacia la otra.

Fue Lucía quien ya no pudo evadir más los rumores, y confirmó en entrevista para el programa de Javier Ceriani y Elisa Beristain, ‘Chisme No Like’, que varias personas le han dicho que Verónica está enamorada de ella.

“Este comentario no me lo haces tú, me lo hacen muchos periodistas, pero hay gente que cada vez me lo comentan más y más. Me lo han dicho. Maximiliano Lumbia, un periodista argentino, me lo ha dicho mucho, y le digo: ‘no hombre, estás mal, estás loco’. No lo creo, definitivamente no”, contó la cantante.

Si bien mencionó que este es un tema muy incómodo para ella, explicó que ya no puede limitarse a contestar ciertas cosas porque muchas personas le siguen haciendo observaciones con respecto a su relación con la Castro.

“Créeme que es un tema ya muy incómodo para mí, pero no puedo ya evadirlo”, declaró a Elisa.

Sobre su mala relación, Méndez acusó a Verónica de que ella siempre ha tratado de seguir sus pasos: “Es como, hago algo y ella inmediatamente hace lo mismo, tiene lo mismo. No entiendo”, expresó.

Es importante recalcar que la mamá de Cristian Castro anunció su retiro de la industria del entretenimiento después del escándalo que protagonizó el año pasado cuando se le relacionara sentimentalmente con Yolanda Andrade, quien contó que no solo mantuvieron una relación, sino que estuvieron casadas.

Sin lugar a dudas, ambas estrellas mexicanas son dos de las grandes figuras que han derrochado talento en la pantalla chica, por lo que prácticamente todo lo que hacen y dicen provoca que sea tema de conversación.