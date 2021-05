Hispana estaba tan ebria que chocó su vehículo contra una piscina en Nueva York

Samantha Pérez fue arrestada luego de que el auto que conducía terminara dentro de una piscina en Long Island (NY).

Pérez, de 24 años, presuntamente estaba intoxicada cuando conducía el martes por la noche. Ahora enfrenta cargos por conducir mientras su capacidad estaba afectada por alcohol y drogas, y posesión criminal de una sustancia controlada, dijo la policía del condado Suffolk.

La residente de East Patchogue conducía un Mazda 3 modelo 2007 hacia el este en Peconic Street cuando no pudo girar en la intersección de 2165 Sycamore Avenue, en Ronkonkoma, alrededor de las 11:25 p.m. del martes, dijo la policía.

El vehículo chocó contra un automóvil estacionado, luego se estrelló contra una cerca en una casa en la intersección y terminó impactando contra una piscina en el patio trasero, según las autoridades.

Pérez salió del vehículo ilesa. Cuando la policía llegó determinó que estaba intoxicada y fue detenida de inmediato, reportó Pix11. En la casa había una mujer y dos niños, pero nadie resultó herido.

