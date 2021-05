Luciana Salazar aclaró el misterioso tuit que dedico a Luis Miguel tras ver el quinto capítulo de la serie

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Fan de Luis Miguel la serie, a Luciana Salazar le gusta mirarla y recordar viejos tiempos. Así, mientras disfrutaba del último capítulo disponible en Netflix, tuiteó: “Jaja viendo el episodio 5 de la segunda temporada de Luismi y vocaliza con el ruido de la moto, me trajo un lindo recuerdo”, escribió, misteriosa.

Recordemos que Luciana tuvo un fugaz romance con el cantante mexicano en 2003, en medio de una gira en Buenos Aires. Se conocieron en una cena armada por Marley a la que asistieron varias chicas, entre ellas Luciana Salazar.

Consultada en Los ángeles de la mañana, el programa de eltrece, Luciana aclaró el tuit: “Una vez le conté a Luismi que estaba empezando a estudiar canto y le pedí tips. Me dijo que vocalizaba con el ruido de una moto y ver esa escena en la serie me dio gracia y me trajo recuerdos”.

El notero del ciclo que conduce Ángel De Brito quiso saber luego si Luismi es un buen amante. “Con ese tema soy particular, ya saben. No hablo de mi vida privada”, añadió “¿Es verdad que fue la tercera en discordia cuando él estaba en pareja con Aracely Arambula?”, quisieron saber desde LAM. “No me hago cargo de nada de lo que se diga”, agregó con picardía.

Por último, Luciana contó que no cree que ella aparezca próximamente en la serie: “Yo no, pero mi prima Julieta (Ortega) sí esta. Compartieron un tiempo cuando estudiaban en el Actor’s Studio. Luismi es el productor y si está encima del guion, algo de veracidad debe tener. Y seguramente muestra lo que quiere que se vea y lo que no, no”.