Urgen en el Senado aprobar ley que daría ciudadanía a cinco millones de indocumentados

Inmigrantes, expertos y grupos de activistas defendieron ante el Subcomité de Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza del Senado el proyecto de Ley de Trabajadores Esenciales, la cual otorgaría la naturalización a unos cinco millones de personas, incluidos ‘dreamers’ y beneficiarios de TPS.

El panel, presidido por el demócrata Alex Padilla (California), destacó la labor de los inmigrantes que han contribuido a los Estados Unidos en distintos sectores durante la pandemia de COVID-19.

La enfermera Rose Tilus, originaria de Haití y portadora de TPS, quien vive en Pawtucket, Rhode Island, habló del temor que viven los inmigrantes con protecciones provisionales, al no poder aplicar por un beneficio permanente, un sentimiento que se intensificó con la incertidumbre por la pandemia.

“Despues de 10 años de vivir en los EE.UU. sin certeza tuve la posibilidad de obtener un permiso laboral que me permitió estudiar; aproveché las oportunidades en enfermería… durante esta pandemia he estado en la primera línea”, expresó Tilus. “Otros beneficiarios de TPS se han unido a mí en la batalla contra COVID-19”.

La inmigrante dijo que se contagió de coronavirus, pero pronto se recuperó y volvió al trabajo.

Un reporte al inicio de la pandemia del Center for American Progress (CAP) reveló que 202,500 receptores del programa de los Llegados en la Infancia (DACA) y 131,300 extranjeros adscritos al Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, Haití y Honduras eran trabajadores esenciales de primera línea, como el caso de Tilus.

El senador Padilla, quien ocupó la posición dejada por la vicepresidenta Kamala Harris, destacó el proyecto S. 747 o Ley de Ciudadanía para Trabajadores Esenciales, que en la Cámara de Representantes también se introdujo como la HR 1909.

El plan es impulsado por los representantes Joaquin Castro (Texas) y Ted Lieu (California) y la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts), aunque respaldado por al menos otros 18 congresistas.

Padilla es el primer latino en presidir el Subcomité en el Senado.

“Hoy presidiré la primera audiencia del Subcomité de Inmigración… el primer senador latino en hacerlo”, escribió en Twitter previo al evento. “Vamos a discutir el rol esencial de los trabajadores inmigrantes y necesitamos agradecerles con un camino a la ciudadanía que merecen”.

Today, I will chair my first @JudiciaryDems Immigration Subcommittee hearing—the first Latino U.S. Senator to do so. We will be discussing the essential role of immigrant workers and the need to thank them with a pathway to citizenship that they deserve. #ImmigrantsAreEssential

— Senator Alex Padilla (@SenAlexPadilla) May 12, 2021