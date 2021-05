El Covid-19 enluta el béisbol de Cuba

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Covid-19 sigue dejando naciones enteras en tristeza e instituciones a la deriva. En esta ocasión el béisbol cubano es una víctima más de los embates del coronavirus. Los medios cubanos informaron que el miércoles 13 de mayo falleció Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol.

Vélez tenía 73 años de edad. El ex dirigente no pudo salir victorioso de la batalla contra el Covid-19. Esta enfermedad lo mantuvo en graves condiciones de salud durante largo tiempo. En este sentido, el cubano deja un gran vacío dirigencial, puesto que Higinio tenía más de 13 años al mando de la federación cubana.

WBSC mourns the loss of legendary Cuban baseball leader Higinio Vélez, a decorated National Team manager and federation president. This is a tremendous loss for international baseball. Condolences to his loved ones and the entire Cuban baseball community. https://t.co/wFnlzjSIek — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) May 12, 2021

El fallecimiento de Higinio afecta notoriamente la estructura de esta entidad. No está de más mencionar que hace pocas semanas, también a causa del Covid-19, murió Ernesto Reynoso quien ejercía el cargo de primer comisionado nacional de béisbol en Cuba.

Cuba loses its second baseball executive in 15 days to Covid. Federation president Higinio Vélez dies at age 74. #Cuba @WBSC https://t.co/zTUicv119N pic.twitter.com/kZ5thpvdKL — Around the Rings (@AroundTheRings) May 14, 2021

El legado de Higinio en el béisbol de la isla

Vélez sin duda alguna dejó una huella en el deporte cubano y, específicamente, en el béisbol. Higinio dirigió a varios equipos en su país y fue el coach ganador de cuatro series nacionales. Sin embargo, Vélez tuvo los máximos honores al ser el manager de la selección que se llevó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004.

We join the international baseball community in mourning the loss of Cuban manager and president Higinio Vélez. 📰: https://t.co/tIoy544qlu pic.twitter.com/5KeRpdDCw4 — USA Baseball (@USABaseball) May 13, 2021

Según datos de la agencia de noticias EFE, Vélez obtuvo la máxima posición en la Copa de Mundo de la Habana en 2003 y Holanda en 2005. Además, el exitoso dirigente llevó a su plantilla a establecerse y conseguir el primer subcampeonato en el Clásico Mundial de Béisbol.

La carrera de Higinio se desarrollo por más de 25 torneos. En Cuba dirigió a Mineros, Orientales, Serranos y Santiago de Cuba. En todo esos campeonatos Vélez dejó un registro de 892 victorias y 565 derrotas.

From all of us ⁦@LittleLeague⁩ International our deepest condolences to the family and friends of ⁦@CubanaBeisbol⁩ President Higinio Velez who we lost too soon…Higinio worked hard to develop the partnership between ⁦@LittleLeague⁩ and ⁦@CubanaBeisbol pic.twitter.com/8BAF6BSO5o — Steve Keener (@littleleagueceo) May 12, 2021

El Covid-19 arremete contra el béisbol

En la última Serie Nacional de Béisbol de la isla, se han reportado una gran cantidad de casos de contagios en los que se han visto involucrados peloteros y managers. Si bien este torneo fue realizado sin la presencia de público, esto no fue impedimento para que se expandiera la enfermedad. Incluso, los casos de Coronavirus motivaron a las autoridades a postergar y reorganizar el calendario del evento.