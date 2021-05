Video: Alisson anotó el primer gol de cabeza de un arquero en la historia de la Premier League

Historia pura: el arquero Alisson Becker anotó en el último minuto para darle la victoria al Liverpool sobre el West Brom (1-2). Los dirigidos por Jurguen Klopp no podían darse el lujo de perder dos puntos, pues los hubiese mantenido alejados de los puestos de Champions League que Leicester City y Chelsea ostentan. Con el juego empatado y una última oportunidad para ganar, el guardameta brasileño subió a rematar un tiro de esquina y la mandó a guardar, marcando el primer gol de cabeza de un arquero en la historia de la Premier League.

With almost no time left and needing a pivotal win, Liverpool GOALKEEPER Alisson scores the game winner! @NBCSportsSoccer 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/Fb1aaxSsP0

— NBC Sports (@NBCSports) May 16, 2021