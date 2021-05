Lili Estefan usa minifalda y hace movimientos sexys pero le dicen “Vieja ridícula” y que está “Mayorcita para vestir como quinceañera”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“La Flaca” preferida de la televisión y conductora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, volvió a dar de que hablar en la redes sociales pero no precisamente por hacer alguna confesión dolorosa como pasó en el pasado o por presumir alguna muestra de cariño con su amigo Alejandro Fernández, sino por mostrar los piernones en Instagram. Usando una minifalda, haciendo movimientos sexys y posando para la cámara. Lo que no se imaginaba es que le lloverían las críticas fuertes donde la llamaron “Hasta Vieja ridícula”, “Que es quinceañera” y que “Ya no estaba para esos looks”, pasando por “Compórtese como una señora de su edad”.

Levaba puesta una blusa color salmón claro con un detalle de encaje en el pecho, abajo una minifalda gris y unos botines beige muy modernos. Además, la conductora de Univision posaba de manera muy sensual mientras le hacían toda una sesión de fotos y dejaba a la vista sus largas y muy tonificadas piernas.

En esta oportunidad, Lili Estefan, aunque es muy querida admirada por su público desató una ola de duras críticas. Al parecer, muchos de sus seguidores consideran que ya no es una “jovencita” para andar con esas minifaldas tan cortas y mucho menos para moverse y posar así.

“¿No estás muy mayorcita para vestirte como quinceañera?, “¡Ya no estás en edad de vestirte así!”, “De muchachita nada, 54 años, yo la admiro, pero algunas veces es ridícula como se viste para su edad”, “Hay esa faldita no, eso no es para vieja”, “Está excelente que te veas muy bien , pero no se te dé por hacer competencia con tu hija , porque ya vas en otro nivel , que se note que eres su mamá no la hermanita , no es feo pero sí de cuidado”, fueron parte de los señalamientos que le hicieron a Lili.

Sin embargo, hay muchos que opinaron todo lo contrario y así se lo dejaron saber: “Estás bella para salir a una cena espectacular. Feliz noche”, “Preciosa como siempre”, “Hermosa mi Reina”, “Ella entre las más bellas”, “Siempre muy hermosa” y “Ni se le notan lo años”.

No hay duda que este atuendo dividió opiniones entre los seguidores de la compañera de Univision de Raúl de Molina, quien no se ha pronunciado tampoco sobre las acusaciones de algunas famosas sobre supuestos abusos de “EL Gordo” a las mismas cuando asistieron al programa de televisión. Recordemos que Raúl ha sido denunciado en a través del programa “Chisme No lIke” por mujeres ligadas a la industria, que aseguran que al conductor “Se le han ido las manitos de vez en cuando”.