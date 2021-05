Cocinar con marihuana: cómo tener éxito en el intento

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los comestibles con cannabis cada vez se vuelven más populares. Incluso hay restaurantes emergentes donde puedes disfrutar de una variedad de alimentos con infusiones de cannabis. La ventaja que tienen los productos empaquetados con certificado de análisis (COA) como con los chefs experimentados, es que cuentan con una dosificación precisa. Si deseas disfrutar de la experiencia de cocinar tus propios alimentos con cannabis, hay algunos consejos básicos que expertos comparten y que debes tener en cuenta.

Cocinar con marihuana

1. Conocer la cepa

Lo ideal es saber la cepa que usarás para tu receta; mejor aún, conocer el contenido exacto de THC. The Green Brand recomienda utilizar cepas con niveles medios de THC si no tienes experiencia con los comestibles de cannabis.

Debes tener en cuenta es que las distintas variedades de cannabis aportan diferente sabor. “El cannabis California Blue Dream tiende a tener notas de sabor más dulces que funcionan bien en una creme brûlée, mientras que la OG Kush es más picante y se puede agregar a salsas fuertes como el mole”, según comparte Healthline.

2. Calentar la marihuana

La clave al cocinar con marihuana es que esta siempre debe de calentarse previamente para convertir el THC-A crudo en THC psicoactivo. El cannabis solo produce un efecto psicoactivo cuando se expone a calor como fumar, vaporizar o cocinar. Cuando la marihuana se calienta, se produce una serie de reacciones que se conocen como descarboxilación.

Para la descarboxilación, la hierba debe hornearse. Las temperaturas óptimas son 105-120 ° C. “La cannabis comienza a descarrilarse a 104 ° C después de unos 35-45 minutos de cocción; los cannabinoides comenzarán a degradarse a partir de 148 ° C, por lo que no debe dejar que alcance esa temperatura en ningún momento, ni debe hornear tu hierba durante más de una hora”, asegura The Green Brand.

Puedes lavar la cannabis antes de hornearla, los cannabinoides no se disuelven en agua.

3. Infundir la marihuana

Los cannabinoides se pueden infundir con materias grasas como mantequilla, aceite, leche, etc.

Los expertos en cocina con cannabis recomiendan infundir la cannabis y no calentarla demasiado para evitar un efecto más sedante. “Esto ayudará a estirar tu cannabis y hacerla mucho más deliciosa”, dice Daniel Winer, director de marketing de una tienda minorista de cannabis.

Al terminar debes tamizar la hierba de la mezcla para que no queden trozos.

Al cocinar con marihuana, el sabor de la hierba debe minimizarse y enmascararse ya que un sabor potente puede arruinar el equilibrio y sabor de lo que pudo haber sido un excelente plato. Con este fin, hay quienes usan aceites más densos como el aceite de coco.

4. No exagerar las cantidades

Dado que los comestibles tardan más en producir efecto (que cuando la marihuana se fuma), las personas pueden consumir más para sentir los efectos más rápidamente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que “esto puede llevar a que las personas consuman dosis muy altas y provocar efectos negativos como ansiedad, paranoia y en casos raros, una reacción psicótica extrema”.

Los efectos de la marihuana en los comestibles suelen durar más y ser más intensos. Para las personas nuevas en la experiencia de comestibles con cannabis, es recomendable comenzar con dosis de 5 miligramos de THC y esperar al menos una hora para evaluar los efectos psicoactivos. Los efectos tienden a aparecer entre 30 y 90 minutos, esto depende no solo de la cantidad de droga sino también del metabolismo del consumidor.

—

Te puede interesar: