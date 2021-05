En sus marcas… listos… ¡fuera! Regresa el Maratón de Nueva York en noviembre

La gran comunidad de corredores de la Gran Manzana tiene muchos motivos para celebrar, el Maratón de la Ciudad de Nueva York retornará el próximo noviembre, luego que la carrera fuera suspendida el año pasado debido a la pandemia del coronavirus, así lo anunció este lunes el gobernador Andrew Cuomo.

Y aunque se espera que el retorno del maratón se celebre a lo grande, al tratarse de la edición número 50 de la carrera, la competencia se realizará con limitaciones, con un número de competidores que solo será de 33,000 en vez de los 55,000 que han participado en las más recientes ediciones.

“¡El maratón está de vuelta! Este es uno de los grandes eventos de Nueva York que atrae a gente de todas partes del planeta”, exclamó Cuomo, agregando que la diferencia “es que se hará a 60 por ciento de capacidad, lo que serán 33,000 corredores, con guías específicas de salud y seguridad”.

El Gobernador indicó que la inscripción para el maratón será el 8 de junio, y se realizará el domingo 7 de noviembre.

“Y aunque de aquí a noviembre hay mucho tiempo y la cifra de participantes se puede ajustar, hasta este momento solo se aceptarán 33,000 corredores”, insistió Cuomo.

It’s official! Together with city and state government officials, we’re excited to announce that, on November 7, 2021, 33,000 people will run the #TCSNYCMarathon! pic.twitter.com/i7fxLfoYn8

— TCS New York City Marathon (@nycmarathon) May 17, 2021