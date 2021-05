Se renueva la ilusión: Cristiano Ronaldo modela la nueva camiseta de la Juventus FC

En Italia los rumores sobre la posible salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus FC son fuertes e insistentes, argumentan que el portugués no se quedaría a jugar la UEFA Europa League si los bianconeros no acceden a la Champions League. Ahora es uno de los modelos de la nueva camiseta.

La marca que viste a la Juventus FC ya reveló la nueva camiseta de local y vuelven con una versión especial por los 10 años del Juventus Stadium, casa del club. Un estilo sobrio, con franjas negras y blancas bien marcadas. Al viejo estilo, sin modificaciones.

Weston McKennie, Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt, Rodrigo Bentancur y Paulo Dybala fueron los elegidos por la marca para presentar en un video de 35 segundos la nueva maglia de local.

Home is where every dream begins. 𝗦𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲.

Vi presentiamo il nostro nuovo Kit Home per la stagione 2021/22 by @adidasfootball ⚪️⚫️ – Get yours now! #createdwithadidas #FinoAllaFine #ForzaJuve

— JuventusFC (@juventusfc) May 18, 2021