“Tendrá que soportar las consecuencias”: Tony La Russa se enojó con cañonero dominicano tras batear jonrón

Yermín Mercedes pasó por su primera situación incómoda en la MLB. El novato dominicano que ha impresionado con su bate esta temporada se metió en problemas luego de dar un jonrón a un jugador de posición, con cuenta de 3-0, en el noveno inning y con su equipo arriba 15-4. Tony La Russa, manager de Chicago White Sox, club de Mercedes, no apoyó al cañoñero de La Romana: “Él se equivocó. Habrá una consecuencia que él deberá soportar aquí junto a nuestra familia“, aseguró.

Tony La Russa was 'upset' that Yermin Mercedes hit a home run on a 3-0 count last night in a blowout win. "He made a mistake. There will be a consequence he has to endure here within our family." — Jesse Rogers (@JesseRogersESPN) May 18, 2021

¿Cuál es el problema? Que Yermín Mercedes rompió una regla no escrita del béisbol: batear en cuenta muy favorable con el partido totalmente decidido. Lo que incrementó la tensión es que su batazo se lo dio a Williams Astudillo, quien no es lanzador, pero se vio en la necesidad de desempeñar dicha función para que los brazos de los Minnesota Twins no sufrieran más desgaste en un encuentro perdido.

Luego del batazo podemos escuchar a los comentaristas señalando su inconformidad con la decisión del slugger dominicano, que bateó un pitcheo a 48 millas por hora. Del dogout de Minnesota salieron palabras recriminatorias hacia el dogout rival. “Yerminator” se dedicó a recorrer las bases con tranquilidad, sin exaltarse. No obstante, el “daño” estaba hecho. Así fue el momento:

3-0 bomb from Yermin Mercedes off of a position player! Announcer: “I don’t like it. Up 15-4. I don’t like it” Guess who does like it? Yermin. Yermin’s wallet. Yermin’s family who gets food put on their table by him. Fans of the Sox. Fans of baseball. pic.twitter.com/01zXiIE6dH — Ben Verlander (@Verly32) May 18, 2021

Yermín Mercedes no se disculpó

Por supuesto, en la conferencia de prensa previa al encuentro de hoy, Yermín Mercedes fue cuestionado acerca del momento tenso que provocó en la noche del lunes. El dominicano fue sincero: esa es su forma de jugar, y no cambiará aunque rompa en algún momento con las famosas reglas no escritas del béisbol.

“Seguiré jugando de esa forma. Soy Yermín. No puedo ser otra persona, porque si cambio, todo va a cambiar. Solo nos estamos divirtiendo. Es béisbol“, señaló Mercedes. Lo caracteriza la irreverencia, por naturaleza es así y es lógico que no planee cambiar su forma de ser.

Este es otro capítulo de un debate que probablemente no tenga fin: cumplir o no las reglas no escritas del béisbol. Otro cuestionamiento pendiente es saber si Tony La Russa “castigará” al dominicano.