Contrato De $100 A $ 1 Millón: Cómo Una Emprendedora Latina Está Haciendo Crecer Su Negocio De L.A. En Un Gigante Líder De La Limpieza Comercial

Foto: INDEED CONSTRUCTION CLEAN UP, LLC / Cortesía

LA AYUDA DEL PROGRAMA DE EMPRENDEDORES ESTÁ LLEVANDO A INDEED CONSTRUCTION CLEAN UP A ALTURAS INIMAGINABLES

2015 fue un año desafiante para Jackeline Enríquez. Su madre acababa de ser diagnosticada con cáncer y su hijo enfrentaba problemas de salud mental. Haciendo todo lo posible por atender a sus seres queridos y atravesar un momento extremadamente difícil, Enríquez lo perdió todo.

Con solo $ 100 a su nombre, decidió iniciar un negocio, una empresa de limpieza, con la esperanza de cambiar su suerte. Con poco conocimiento sobre la industria y cómo funciona, Enríquez se ofreció a limpiar las oficinas de su amiga para aprender todo lo que pudiera sobre los servicios de limpieza comerciales y adquirir la experiencia necesaria para atraer clientes más grandes. No pasó mucho tiempo después (2018) que Enríquez lanzó oficialmente Indeed Construction Clean Up con la ayuda de su hijo mayor, Dione.

En menos de tres años, Enríquez ha crecido significativamente Indeed Construction Clean Up al ofrecer una gama de servicios, desde recoger madera y palear tierra en los sitios de construcción hasta la limpieza profunda de edificios de gran altura para combatir los brotes de COVID-19, con una planilla de 20 empleados de tiempo completo. Aunque la pandemia ha frenado un poco su negocio en los últimos 12 meses, Enríquez ha seguido trabajando duro, y recientemente consiguió un contrato de $1 millón, el más grande de la empresa hasta la fecha, con una de las empresas de construcción más grandes de del país.

Los incansables esfuerzos de Enríquez a lo largo de los años han impulsado a Indeed Construction Clean Up en un plan de crecimiento notablemente acelerado, pero como es el caso de la mayoría de los propietarios de negocios, existen desafíos para un crecimiento tan rápido. Para Enríquez, el acceso a la tecnología y los recursos comerciales fue un obstáculo importante para impulsar su negocio hacia adelante. Necesitaba un socio financiero sólido que la asesorara en todos los aspectos de la gestión de una empresa, desde los aspectos básicos como el flujo de efectivo y la creación de crédito empresarial, hasta la temporada de impuestos y la incorporación de procesos más eficientes para la gestión de su negocio.

“A pesar de comenzar con casi nada, nunca dudé de que podía administrar un negocio exitoso”, dijo Enríquez. “Tuve la suerte de que mi negocio creciera tan rápido y el trabajo estuviera llegando, pero sabía que si quería continuar expandiéndome a nivel nacional, necesitaba a alguien que me ayudara a evaluar las necesidades comerciales específicas, especialmente las relacionadas con la contabilidad”.

Un nuevo modelo de apoyo a los emprendedores minoritarios

A principios de este año, Enríquez conoció a Vanessa Torres, vicepresidenta y consultora empresarial senior de Chase for Business. El banco lanzó recientemente una nueva iniciativa para para hablar de los desafíos económicos estructurales experimentados por las comunidades minoritarias. A pesar de que se conocen desde hace poco tiempo, Enríquez dice que el apoyo y el conocimiento que le ha brindado Torres ha sido un gran impulso para Indeed Construction Clean Up.

A través de su tutoría, Torres, quien proviene de una familia de empresarios mexicanos multi-generacionales, ha podido brindarle a Enríquez los recursos que necesita para hacer crecer su negocio. Por ejemplo, a través de la relación de Chase con los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas de la SBA, Enríquez pudo obtener la ayuda que necesitaba para implementar software y tecnología de contabilidad para crear eficiencias en los procesos contables de su empresa. Antes de esto, Enríquez había estado manteniendo las finanzas de la empresa a mano.

Torres también ha sido una pieza clave para Enríquez al ayudarla a crear conciencia de marca a través del marketing y la publicidad, todo proporcionado sin costo a través de Chase for Business.

“El haber sido educada por una familia de emprendedores, mi pasión es apoyar y ayudar a los dueños de pequeñas empresas, especialmente a los dueños de negocios minoritarios a lograr sus sueños”, dijo Torres. “He experimentado de primera mano las luchas que mis padres y abuelos soportaron mientras dirigían un negocio y comprendo los obstáculos adicionales que enfrentaron como inmigrantes. Quiero aprovechar lo que he aprendido a través de su experiencia para ayudar a empresarios de minorías e inmigrantes a superar desafíos similares para que sus negocios puedan prosperar”.

Según el Instituto JPMorgan Chase, las pequeñas empresas con propietarios de origen Afroamericano, Latinx y mujeres están siendo poco representadas entre las empresas con financiamiento externo sustancial, lo que limita las oportunidades para escalar sus negocios. Pero el apoyo de Torres y sus socios financieros en Chase for Business ahora tiene a Enríquez confiada y motivada para continuar con la increíble trayectoria de crecimiento de su empresa, con tan solo $100 a un contrato de $1 millón en menos de tres años.

Como parte del compromiso Path Forward de $30 mil millones de JP Morgan Chase para impulsar una recuperación económica inclusiva y promover la equidad racial, la firma lanzó un nuevo programa para ayudar a fortalecer el crecimiento empresarial sostenible para empresarios en comunidades históricamente desatendidos. A través de esta iniciativa, los propietarios de pequeños negocios en 13 ciudades de los EE. UU., incluyendo Los Ángeles, serán asignados con un consultor de negocios senior que brindará servicios de asesoría como tutoría, entrenamiento de desarrollo comercial, recursos y planificación financiera. El programa está disponible para todos, clientes de Chase y no clientes por igual.

Para obtener más información sobre cómo Chase for Business está apoyando a los empresarios minoritarios en el área de Los Ángeles, comuníquese con Vanessa Torres, Consultora de Negocios Senior de Chase for Business, en vanessa.r.torres@jpmchase.com.