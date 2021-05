Lupita D’Alessio revela haberse drogado con uno de sus hijos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lupita D’Alessio reveló detalles fuertes de su vida, pues dijo haber llegado a un punto extremo junto a uno de sus hijos: se drogó con él.

Fue en una entrevista donde a la cantante se le preguntó si había consumido drogas con sus hijos, algo que ella no solo aceptó haberlo hecho, sino que hasta confesó que su hijo se convulsionó debido a dichas sustancias.

“Con Jorge. En algún momento, en una fiesta. Creo que me pasé de confianza y se me hizo fácil y creo que él, como no sabía, pues me llamaron corriendo, me dijeron: ‘Jorge está mal’, estaba en convulsiones”, relató al conductor mexicano Yordi Rosado.

Asimismo, detalló que sí se arrepintió del mal ejemplo que les dio a sus hijos y a Jorge le pidió perdón de rodillas, pero él no le permitió que hiciera tal acción.

Finalmente dejó claro que sus excesos ya forman parte de su pasado, pues fue a rehabilitarse a Guatemala, donde permaneció internada durante unos 45 días tras más de veinte años de ser adicta a la cocaína.

“Tuve la fortuna de conocer a Jesús, tenía veinti tantos años de ser adicta a la cocaína, una fuerte adicción, casi me muero y mis hijos ya me estaban siguiendo”, compartió.

Por otro lado, la también conocida como “Leona dormida” contó otros aspectos de su vida privada. En especial, recordó los principios de su carrera y conversó sobre la relación que tuvo con su padre, Alfonso D’Alessio diciendo que en su momento se llegó a sentir “usada” por su progenitor debido a la fama que rápidamente alcanzó.

Lo cierto es que, Lupita ha dado mucho de qué hablar a lo largo de su carrera, pues aún con sus vicios quiso cambiar su estilo de vida y eso no impidió que actualmente sea reconocida como una de las cantantes mexicanas más talentosas.