Yuri confiesa que una de las secuelas que le dejó el Covid fue la diarrea, se hacía popó donde sea

La cantante veracruzana Yuri explicó con lujo de detalles las fatales consecuencias que le dejó el coronavirus, al grado que vivió vergonzosos momentos.

De hecho, hace tiempo había dicho que perdió el cabello a causa de la enfermedad, pero ahora confesó que tuvo secuelas tan graves que tuvo un accidente con su vestuario en la filmación de un video musical y se vio obligada a utilizar pañal debido a que llegó a tener diarreas.

“En diciembre tuve muchas diarreas, yo me hacía popó donde cayera. Durante la filmación de mi último video me prestaron un versachazo (Versace) divino y lo hice popó. Lo tuvieron que lavar. Los muchachos de la filmación me dijeron ‘señora, ¿qué le pasó? Papi, tengo secuelas de Covid’. Me tuve que poner un pañal”, reveló en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Yuri confesó que fueron momentos muy incómodos, ya que tenía que salir porque tenía compromisos laborales inamovibles y este problema no le permitían hacer su vida normal.

Otro de los estragos que tiene hasta el día de hoy es la pérdida de memoria, pues a veces se le olvidan las cosas.

“Las secuelas me dieron muy feo, se me olvidan mucho las cosas, se me borra el cassette muy feo”, dijo.

De igual manera, indicó que en ocasiones padecía “tembelequeras”, algo que se podría traducir como espasmos musculares o momentos donde tiembla sin control. Afortunadamente, ambas parece que las tiene bajo control.

“Me entran unas tembelequeras (temblores), me venían unos ataques de ansiedad terribles a las 6 de la mañana, con unas taquicardias. Muchas ansiedades”, contó.

Finalmente aclaró que se encuentra en proceso de recuperación y bajo tratamiento médico tomando unas vitaminas que le recetó un dermatólogo y aunque el proceso es largo está contenta porque ya comenzó a ver los primeros resultados.

“Estoy tomando unas vitaminas espectaculares que me dio mi dermatólogo, porque el virus te chupa todas las vitaminas que puedas tener, pero gracias a Dios veo que eso va pasando”, expresó.