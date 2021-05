Se difunde una nueva lista de acusados por la muerte de Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona ha generado un sinfín de especulaciones. Hace pocas semanas, la familia cercana del ex futbolista reveló que el ídolo argentino habría sido tratado deficientemente por sus médicos. En este sentido las autoridades de Argentina tomaron cartas sobre el asunto. Siete personas han sido imputadas y citadas bajo el cargo de “homicidio simple con dolo eventual“.

A medida que fue avanzando la investigación, las declaraciones de personas cercanas al ex futbolista argentino, apuntaba a que “El Diego” no tuvo los cuidados pertinentes durante su mal estado de salud. Los familiares de Maradona vinculaban su muerte a negligencias en el cuidado y la asistencia médica.

En este sentido, siete profesionales del sector salud deberán compadecer ante la justicia. Estas personas estarían vinculadas a la muerte de “El Pelusa”. En este sentido, los acusados deberán ofrecer declaraciones indagatorias ante las autoridades. Además, la Fiscalía General de San Isidro solicitó que se le prohíba la salida del país a estas personas.

Los acusados por las autoridades argentinas son: los enfermeros Ricardo Omar Almirón (37) y Dahiana Gisela Madrid (36); la doctora Nancy Forlini (52); el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (29); el neurocirujano Leopoldo Luque (39); la psiquiatra Agustina Cosachov (35) y el coordinador a cargo de todos estos trabajadores, Mariano Perroni (40). Esta información por las fuentes judiciales a la agencia Télam.

Seven people under investigation over the November death of Argentine footballing legend Diego Maradona face charges of premeditated murder, AFP has learned from a judicial sourcehttps://t.co/4N0tUjSFT7

— AFP News Agency (@AFP) May 20, 2021