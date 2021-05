Una fan le dice a Carolina Sandoval que le gustan sus entrevistas, pero que sus destapes en la mesa le parecen asquerosos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Son cientos de miles los que siguen a Carolina Sandoval. Millones realmente. Para ser exactos al rededor de 2.7 millones de “followers” posee en Instagram, cuenta en la que comparte sus famosas entrevistas para su programa del mediodía “El Almuerzo con Caro”. En esta plataforma también tiene “El Trasnocho con Caro” y así mucho material para compartir con sus seguidores.

Desde hace varios meses algunos de éstos se han quejado a través de la red por sus constantes destapes. Dicen estar cansados de este tipo de contenido, y la instan a que no sea su única estrategia para llamar la atención. Hay quien le ha llegado a decir que esta parte de su producción le parece “ridícula” e incluso “asquerosa”. Hoy en uno de sus últimos videos le dejaron un mensaje en donde le reiteran lo mucho que gusta su trabajo periodístico, pero lo mucho que también incomoda su forma de entretener, cuando lo hace mostrándose a sí misma con tan poca ropa.

“Yo te sigo porque me gustan tus entrevistas pero estos tus desn*d*s , poniendo tus partes intimas en una mesa, donde se respeta los sagrados alimentos, como que me parecen hasta asquerosos, al tanto que ya no veo nada de lo que haces!!! Lo siento pero cansa”, le comentó una seguidora, que incluso llegó a pedirle disculpas por expresar su opinión tan abiertamente. 129 personas estuvieron de acuerdo con este mensaje dándole esa cantidad de likes a estas palabras.

Muchos de sus admiradores reiteran lo mucho que les gusta su forma de ser e incluso de expresarse, pero también le dicen que se sienten cansados de verla en trajes de baño. “Está como aburrido verte en traje de baño. Me gusta más cuando entrevista a alguien. Busca otra cosa que hacer, que andar desnuda todo el tiempo. Y te admiro pero ya, a la gente se le dice la verdad“. 122 personas estuvieron de acuerdo con este comentario, y así se sumaron estos “me gusta” en el mensaje.

Como la publicación de Caro fue hecha en el horario del mediodía, hubo quien destacó que el post probablemente no era correcto por el horario en sí: “No opino mucho de ti, pero me parece que el horario no se presta para eso, son buenos los consejos para los que tenemos pareja pero hasta el lugar te salió muy vulgar, mi opinion“.

Hay que destacar que algunos de estos comentarios están tratando de expresar su pensar como consumidor final de su contenido, y lo están haciendo tratando de no ser, probablemente, ofensivos, como muchos otros que sí la atacan haciendo uso de palabras disonantes y denigrantes.

