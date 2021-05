Alejandra Espinoza reveló esos fracasos que le cambiaron la vida

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Como te contamos, Alejandra Espinoza tiene un podcast, ‘Entre Hermanas’, justamente con una de ellas, la estudiante de psicología y coach de vida Damarys Jiménez… Esta semana la presentadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ lo hizo sola y reveló esos fracasos que le cambiaron la vida.

“La palabra suena super dura, difícil, un tanto negativa pero aquí en este podcast te voy a demostrar que fracasar puede ser lo mejor que te puede pasar“… Comenzó diciendo Ale, quien justamente le dio ese título ‘Fracaso’, pues esa palabra para ella es más una bendición que una maldición.

“Actualmente yo siento que existe una gran presión de la sociedad por tener éxito, y por no equivocarnos, pero desde ahorita te digo que todos hemos estado en un mal momento en algún momento de nuestras vidas… Lo que tú consideras un fracaso en este momento, mañana puede ser tu gran bendición”, prosiguió diciendo.

“El no fallar eso realmente te hace un fracasado porque no lo han intentado, aquellas que fallan y fallan hay que aplaudirlos porque los han intentado… Muchas veces no nos arriesgamos por miedo al fracasar, para que no piensen mal de nosotros, para que nos nos vean como fracasado, y hacemos las cosas pensando en la mirada de los demás, no te quedes con las ganas de hacer las cosas simplemente porque piensen que eres un fracasado”, dijo en el podcast en donde se la vio muy apasionada con el tema.

Es que Ale confesó que el ‘fracaso’ la tocó varias veces en la vida en sus apenas 34 años, es que hasta incluso la edad la preocupaba, hasta que entendió todo lo que había logrado en tan corto tiempo y se dejó fluir.

“Yo soy cristiana, creo en Dios y soy fiel creyente que Dios tiene un propósito en mi vida, tengo que intentarlo muchísimo, pero si él no quiere que las cosas salgan no van a salir así yo haya dado un 200%… De eso yo estoy consciente, por eso para mí al tener fe en Dios me siento menos presionada a lograr algo, porque lo pongo en sus manos”, confesó.

Después de esta presentación, comenzó a describir esos fracasos que en su momento la frustraron y la hicieron preguntarse: ‘¿Por qué a mí?’, para luego entender que eso que no salió era el camino a algo mejor para su vida.

EL ‘FRACASO’ DE NO HABER SIDO NUESTRA BELLEZA MÉXICO:

“En el año 2006 yo participé en Nuestra Belleza México, yo quería ser Nuestra Belleza México, quería ganar. Represento a Baja California y pierdo… Yo me volví a México súper fracasada. Después se da lo de ‘Nuestra Belleza Latina’, y me pongo a pensar: ‘si yo hubiese ganado Nuestra Belleza México, hubiese sido la representante de México en el 2007, no hubiese podido participar en NBL, quiere decir que no hubiese tenido esa oportunidad que me cambió la vida”.

EL ‘FRACASO’ DE TRABAJAR EN ‘SÁBADO GIGANTE’:

“Cuando gano ‘Nuestra Belleza Latina’ a mí no me fue muy bien en mi año, porque no estaba preparada… Yo le doy gracias a Dios a todo, en el 2008 se acaba mi año de reinado, y a mí me ofrecen quedarme como modelo de ‘Sábado Gigante‘, sin menospreciar el trabajo de modelo yo pensaba: ‘Yo no quiero estar parada enseñando un producto’, yo quería actuar, cámara.

Lo acepté pero en su momento sí me sentí fracasada, me dieron la oportunidad de oro que fue ganar y fallé, me están ofreciendo el trabajo de modelo donde no tengo ni que hablar… Hoy en día trabajar en ‘Sábado Gigante’ fue lo mejor que me pudo pasar, aprendí tanto… Trabajar al lado de Don Francisco, de la producción, yo jamás en la vida hubiese caído en mejores manos, ellos me ayudaron…”.

EL ‘FRACASO’ DE SER MODELO:

“En el 2009 yo comencé a modelar, me metí en una agencia en Miami, e iba a audiciones. Al principio, cuando iba a las audiciones y no me agarraban, no entendía… Muchos meses después yo empecé a entender que no era que no me agarraban porque yo no era buena, no me agarraban simplemente porque no era lo que ellos estaban buscando. Al rededor de 3 meses yo me sentía fracasadísima porque decía: ‘no soy buena para fotos, para modelaje, ni siquiera para esto’, y después me empecé a dar cuenta que simplemente no eres lo que la gente busca”.

EL ‘FRACASO’ DE PERDER UN EMBARAZO:

“En el 2011, esto es difícil de hablar porque no tengo un nivel de sanación, yo tuve una pérdida. Me casé en el 2011, me quedé embarazada y tuve una pérdida, en ese momento me sentía fracasada como esposa, como mamá, como mujer. Sin embargo, también me di cuenta, muchos años más tarde, por qué Dios decidió que ese no era el momento correcto para mí, tenía muchas experiencias que pasar. Cuando nació mi niño Mateo, en el 2015, ese año pude disfrutar demasiado a Mateo, en el 2011 estaba empezando mi carrera, hubiese sido mucho más difíciles“.

EL ‘FRACASO’ DE LA ACTRIZ:

“En el 2016 empecé a audicionar en Los Angeles para series y películas, no se cuántas audiciones he hecho pero he hecho muchas… Te sientes fracasado porque en ninguna te agarran. Yo tengo muchas pláticas con mi papá que son conversaciones muy sabias, él siempre me dice que haga las audiciones que sean necesarias y en cualquier momento llega la correcta“.

LOS CONSEJOS SOBRE LA BENDICIÓN DE LOS ‘FRACASOS’:

“Tienes que utilizar los errores como fuente de aprendizajes, que las cosas no pasen desapercibidas. Fíjate cuál fue la causa del fracaso… También que evolucionemos con las cosas que hacemos, que nos atrevamos a fallar, una de las formas más efectivas para perder el miedo es exponernos a todo aquello que le tenemos miedo, si te da miedo poner un negocio hazlo, algo chiquito”.

“Apláudete tus éxitos, tus logros y también cuando fallas, no llegué donde quería pero mira todos los obstáculos que derribé, está bien, no tenemos que llegar a la cima si estamos en lo correcto….”.

