Niño jugando en el parque cayó por rendija y aterrizó en estación del Metro de Nueva York en Brooklyn

Un insólito accidente sucedió cuando un niño de 11 años cayó a través de una rejilla abierta del Metro de Nueva York en un patio de juegos de Brooklyn, dijeron fuentes policiales.

El menor cayó unos 10 pies (3 metros) en la salida de emergencia del Metro ubicada en Rudd Playground en Bushwick. La rejilla estaba abierta por error y el niño aterrizó en la estación de tren Bushwick Avenue-Aberdeen Street de la línea L ayer poco después de las 5 p.m..

Las fuentes de tránsito dijeron que el niño cayó en picado a un rellano de ventilación y no sobre las vías del tren. Fue llevado al Hospital del Condado Kings y milagrosamente sólo tenía heridas leves.

Un empleado de parques de la ciudad dijo que la rejilla en cuestión generalmente está protegida del acceso público alrededor y por encima, pero la cerca recientemente instalada fue destrozada y despegada.

Después del incidente, la MTA se dirigió a la reja y el Departamento de Parques volvió a asegurarla, cerrándola al público una vez más. La MTA dijo que el incidente está bajo investigación, reportó NBC News.

“Nuestros pensamientos están con el niño y su familia”, afirmó el portavoz de la MTA, Andrei Berman, citado por New York Post. “Hemos enviado un equipo para investigar lo ocurrido y asegurarnos de que el sitio sea seguro y protegido. La seguridad de los neoyorquinos es siempre nuestra principal prioridad”.

