Policía grave tras ser acuchillado en plena calle mientras asistía a trabajadores ConEd en Nueva York

Matthew Burke fue detenido como sospechoso de dejar gravemente herido a un oficial de policía en un ataque no provocado en la calle y a plena luz en el condado Westchester de Nueva York.

El sargento no identificado de la localidad Dobbs Ferry estaba al momento asignado para ayudar a un equipo de Con Edison cuando fue agredido poco después de las 2 p.m. ayer, en el área de Keller Lane y Beacon Hill Drive.

Las autoridades reportaron que el agresor corrió detrás de él y comenzó a apuñalarlo y cortarlo repetidamente con un arma desconocida. Aún estando herido, pudo llamar por radio para pedir ayuda y dar una descripción completa del sospechoso.

El oficial resultó apuñalado en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Westchester Medical Center. Dijeron que perdió mucha sangre pero lograron estabilizarlo y más tarde fue dado de alta.

Los trabajadores de Con Edison siguieron al atacante mientras huía, y fue detenido poco después del incidente. Burke, de 36 años y residente local, fue acusado de intento de asesinato de un oficial de policía, asalto con agravantes y posesión criminal de un arma.

Hubo una presencia policial masiva y cierres de carreteras en el área durante la investigación, acotó ABC News. “Todos debemos condenar enérgicamente este acto de violencia sin sentido contra un oficial de policía de Dobbs Ferry y orar por una pronta recuperación del oficial herido”, escribió en Twitter el Senador estatal (D) Pete Harckham.

We must all strongly condemn this senseless act of violence against a Dobbs Ferry police officer and pray for a speedy recovery for the wounded officer. https://t.co/eO2uYkAdD0

