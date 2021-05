Lo asesinaron por su “caballerosidad”: video captó tiroteo mortal en pelea por el baño en bar ilegal en El Bronx

NYPD publicó ayer un video impactante que muestra el momento en que un hombre armado abre fuego en un bar sin licencia de El Bronx (NYC) matando a un cliente tras una pelea por el acceso al baño.

El encuentro fatal ocurrió justo antes de las 4 a.m. del 9 de mayo dentro de un club nocturno abarrotado en 4555 3rd Ave., en el vecindario Belmont, según la policía, que aún no ha logrado capturar al sospechoso, a casi dos semanas del crimen.

Dos hombres estaban esperando en fila para usar el baño unisex cuando la víctima de 30 años, identificada luego por la policía como Shamar Watt, quiso ser “caballero” y dejó que dos mujeres pasaran primero. Después de que ellas salieron, los dos discutieron sobre quién era el siguiente para entrar, según testigos.

Momentos más tarde, el pistolero se acercó a Watt en la pista de baile y le disparó dos veces “a quemarropa”, golpeándolo en la cabeza. Fue llevado al Saint Barnabas Hospital, donde murió dos días después, acotó New York Post.

El video de NYPD puede verse aquí. Quien posea información sobre el sospechoso debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for A Homicide : On Saturday May 9, 2021,@ 3:48 A.M. inside of 4555 3rd Ave. @NYPD48thPCT. A unknown individual during a dispute in a bar shot a 30 year old male causing his death. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/ZOPmVcavfE

🚨WANTED for HOMICIDE: On 5/9 at 3:48 am, inside of 4555 3 Avenue in the Bronx, a 30-year-old male was shot 1x in the head following a dispute with the below-pictured male. If you have any information, contact @NYPDTips

☎️800-577-TIPS, all calls are anonymous. pic.twitter.com/HDc75ihFdN

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 21, 2021