Tiroteo en fiesta masiva en Nueva Jersey deja múltiples víctimas

Alrededor de la medianoche del domingo, un tiroteo en una fiesta a la que acudían más de 100 personas dejó al menos una persona muerta y varios heridos en Nueva Jersey.

La Policía estatal de Nueva Jersey está investigando los hechos en East Commerce Street en Fairfield Township.

Personal del Cooper University Hospital en Camden dijo que recibió a seis víctimas de un tiroteo en una casa en el condado de Cumberland.

La gerente de Relaciones Públicas, Wendy Marano, dijo que el hospital dio de alta a dos de esas víctimas y cuatro aún estaban en tratamiento.

Marano dijo que no conocía las condiciones de las víctimas ni las circunstancias de sus lesiones, según un reporte de CNN.

La propiedad donde ocurrió el tiroteo está ubicada en una zona boscosa cerca de un cementerio y una escuela en el condado rural de Cumberland siguen bajo investigación, señalan medios locales.

Melissa Helmbrecht, que trabaja para Hopeloft, un grupo de defensa de Bridgeton para jóvenes en riesgo, dijo que varios jóvenes del grupo estaban en la fiesta en el momento del tiroteo.

