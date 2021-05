Video: la increíble Simone Biles logró un movimiento por primera vez en la historia de la gimnasia femenina

Simone Biles lo ha vuelto a hacer: la estrella de la gimnasia realizó el Yurchenko double pike en una competición por primera vez en la historia de la gimnasia femenina. Este movimiento consiste en dar una vuelta clásica sobre el trampolín y luego dar dos giros hacia atrás en el aire. La estadounidense lo había practicado durante meses y finalmente decidió hacerlo en el US Classic, competición que agrupa a los mejores talentos de Estados Unidos.

The first woman in history to land a Yurchenko double pike in competition.

Our jaws are on the floor. @Simone_Biles is still in the air. #USClassic pic.twitter.com/CmJYRidtfo

— Team USA (@TeamUSA) May 23, 2021