The Weeknd cobró su revancha en los Premios Billboard tras haber sido ignorado en los pasados Grammy

Tras haber sido ignorado por completo en los pasados Grammy, The Weeknd cobró su revancha en los Premios Billboard.

En la gala, que se llevó a cabo en el Microsoft Theatre en Los Ángeles, el originario de Toronto se alzó con 10 estatuillas, incluidas Mejor Artista del Año, Mejor Canción en el Top 100, Artista Hot 100, Mejor Álbum de R&B (After Hours) y Top R&B Song (“Blinding Lights”).

Entre los momentos más emotivos de la ceremonia estuvo cuando el rapero Drake recibió el premio a Artista de la Década, y subió al escenario con su hijo Adonis Graham, de tres años, quien se puso a llorar.

“Para quienes me preguntan cómo sucedió (su éxito), estoy poco seguro de cómo, pero me siento tan afortunado… me mantengo despierto todas las noches con miedo de perder todo esto.

“No entiendo cómo llegué hasta aquí, sólo sé que estuve muchísimas horas pensando en lo que hice mal. Pero esta noche, por primera vez, hice algo bien”, dijo el cantante, en referencia a su pequeño, a quien dedicó la estatuilla.

Pink celebró a lo grande el Premio Ícono con una presentación que incluyó sus mejores temas, como “All I Know so Far”, “Get the Party Started”, “So What”, “Blow Me (One Last Kiss)”, “Just Like a Pill”, “Just Give Me a Reason” y “Cover Me In Sunshine”.

El último, a dueto con su hija Willow, de nueve años, donde ambas demostraron sus habilidades para la danza aérea.

La boyband BTS presentó en vivo su flamante tema “Butter”, cuyo video rompió el récord histórico de YouTube de mayor número de visualizaciones en las primeras 24 horas: 113 millones.

El grupo recibió los premios a Mejor Artista Social, Mejor Dúo/Grupo y Artista con Mejores Ventas de Canciones y Canción más Vendida (“Dynamite”).

Además de cantar “Te Deseo lo Mejor”, Bad Bunny fue ganador de las categorías Mejor Artista Latino, Artista Latino Masculino, Álbum Latino (YHLQMDLG) y Mejor Canción Urbana (“Dákiti”).

El rapero Trae Tha Truth destacó con el Billboard al Impulsor del Cambio, otorgado por su activismo y compromiso con la comunidad negra en Estados Unidos.

Los números musicales corrieron a cargo de la colombiana Karol G, con temas “Bichota” y “El Makinon”; AJR con “Bang!” y “Way Less Sad”; The Weeknd, con “Save your Tears”; y los Jonas Brothers, con “Suck”, “Only Human” y “What a Man Gotta Do”.