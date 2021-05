De vivir en la calle en Florida a graduarse con honores en la universidad: el ejemplo de una joven inmigrante en Nueva York

Karol Rubiano está demostrando con su ejemplo que nada es imposible: siendo adolescente estuvo sin hogar en Florida y, tras mudarse a Nueva York y superar obstáculos llegó a convertirse en la mejor estudiante de su clase en Nassau Community College.

En su cuenta privada de Twitter @karolrubiano se identifica como “Orgullosa inmigrante, futura Trabajadora Social. Sobreviviente”.

Rubiano fue la estrella en la ceremonia virtual de graduación de la universidad el domingo, tras un accidentado camino. “Vine a Nassau después de 15 años de luchar contra la inseguridad alimentaria y la falta de vivienda”, dijo a News 12.

Recordó que cuando tenía 22 años se vio obligada a abandonar la escuela en Florida debido a la falta de vivienda y el hambre por razones económicas. “Yo dormía en el piso de mis amigos. Cuando estaba en la escuela, tomaba comida de la cafetería, tomaba galletas saladas y hacía pequeños sándwiches con los paquetes de ketchup. A veces esa era mi cena”.

Hace unos años, Rubiano se mudó a Nueva York y su familia la ayudó a retomar el camino. Se inscribió en Nassau Community College, trabajó duro y ahora se está graduando.

La profesora Deborah Panzer-Kilmnick es la presidenta del Comité de Actividades Estudiantiles, que allí elige al mejor estudiante. “La historia de Karol es la clásica historia de recuperación de los niños“, afirmó. “Cuando la entrevistamos como comité, quedamos tan impresionados académicamente; y su liderazgo, su amabilidad, su autenticidad fue lo que realmente destacó”.

El discurso de ceremonia de Rubiano se enfocó en superar los desafíos y compartir sus luchas personales para lograr una segunda oportunidad. Por ahora se está graduando con un título de “Associate’s Degree” y quiere obtener su licenciatura y luego una maestría en Trabajo Social.

COMING UP: A once-homeless teen becomes valedictorian at Nassau Community College. Hear her story exclusively on News 12 at 10 p.m. #Classof2021 pic.twitter.com/wZs9sQ3HiE

— News12LI (@News12LI) May 22, 2021